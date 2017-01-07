換來射手柯佛 騎士「火上加油」

騎士傳出有意延攬老鷹柯佛（左），團隊三分球火力可望更上層樓。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士本季場均三分進球數為12.9顆，聯盟中僅次於火箭，高居第2，昨傳出將與老鷹交易換來35歲射手柯佛，用更驚人的外圍火力，與眾列強繼續駁火。

2013-14球季，還沒有球隊場均三分球進球數能達10顆以上，隔季則有3隊；上季則是6隊，本季更高達9隊，包括列強勇士、火箭、騎士、塞爾提克與快艇，證明NBA已進入「三分球大戰」時代。

現階段勇士早就不是三分火力最凶猛的球隊，取而代之的是場均能投進15顆三分球的火箭，E.戈登場均能飆進3.8顆三分球，搭配一哥哈登3.1顆，火力略勝「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森的6.8顆，是當今聯盟最會投三分球的雙人組合。

騎士的外圍火力分布相當平均，陣中有6人場均能夠投進1顆以上三分球，人數高居聯盟首位，火力最旺是洛夫的2.7記，依序還有J.R.史密斯、厄文、佛萊、詹姆斯與尚伯特。

J.R.史密斯因拇指傷勢恐需缺陣3個月，騎士若將生涯三分命中率42.9％的柯佛納入麾下，可望築起更強的三分火網，繼續在例行賽攻城掠地，朝衛冕之路邁進。