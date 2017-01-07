小薇惜敗老搭檔 小威曬婚戒

謝淑薇（左）與德國搭檔席格蒙德（右）昨敗給頭號種子，布里斯本網賽止於4強。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕近日陷入愛河的台灣雙打好手謝淑薇，無緣於布里斯本女網賽再傳回好消息，她與德國搭檔席格蒙德碰上頭號種子印度米爾莎／美國瑪泰可珊德絲，遭到直落2輸球，止步4強。

小薇2014年與彭帥拆夥後，曾與米爾莎搭檔，只是時間不長，隔年3月便分道揚鑣，此役再遇熟悉的敵人，她與席格蒙德首盤以4：6讓出；隨後比賽遇雨延宕近兩小時，可惜謝／席配未能趁機扭轉氣勢，次盤仍遭對手先馳得點，儘管一路苦追，在3：3後沒能緊咬，最終3：6惜敗。

謝淑薇表示，今年已經是在布里斯本站打最好的一次，無奈賽後要撕下纏腳用的膠帶時，發現連皮膚都一起沾粘脫落，接下來恐怕會有好幾天無法練習，備戰澳網將出現一段空窗期。

前球后小威廉絲（右）開心秀出超大婚戒。（取自網路）

台灣小薇最近甜蜜蜜，將邁入婚姻的前球后美國小威廉絲更是瘋狂曬恩愛，儘管她在奧克蘭女網賽爆冷止步16強後，批評風大、球場爛，為此槓上紐西蘭媒體，愛情仍沖淡一切不悅，讓她在網路秀出超大顆訂婚戒。

主辦單位之後也出面說情，希望小威明年繼續參賽，畢竟他們不想被冠上「強風」惡名，賽事團隊接下來會特地赴澳網舉辦地墨爾本，找這名前球后好好談談。