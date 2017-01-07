跨界對話新廣告 殷雄「航」情好

（圖：華航提供，文：記者郭羿婕）

超人氣的陳偉殷代言活動多，包括2013年開始合作的華航，華航今年最新形象廣告昨出爐，讓殷仔和華航維修團隊人員跨界對話，透過影片，可一次看見穿著球衣和換上西裝的「台灣殷雄」帥氣登場。

（圖：華航提供，文：記者郭羿婕）

華航以「團隊成就旅程」為意象，再度邀請殷仔演出廣告，用慢速視覺呈現他在投手丘上的專注，呼應飛機修護人員的專業，影片實際拍攝28小時，製作時間長達3個月，氣勢十足。（圖：華航提供，文：記者郭羿婕）