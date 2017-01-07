跨界對話新廣告 殷雄「航」情好
2017/01/07 06:00
（圖：華航提供，文：記者郭羿婕）
超人氣的陳偉殷代言活動多，包括2013年開始合作的華航，華航今年最新形象廣告昨出爐，讓殷仔和華航維修團隊人員跨界對話，透過影片，可一次看見穿著球衣和換上西裝的「台灣殷雄」帥氣登場。
（圖：華航提供，文：記者郭羿婕）
華航以「團隊成就旅程」為意象，再度邀請殷仔演出廣告，用慢速視覺呈現他在投手丘上的專注，呼應飛機修護人員的專業，影片實際拍攝28小時，製作時間長達3個月，氣勢十足。（圖：華航提供，文：記者郭羿婕）
相關新聞
- MLB》台灣最狂快速球 陳偉殷王建民這2球PK
- 「專注的力量」 華航2017宣傳影片 陳偉殷入鏡
- MLB》陳偉殷下廚有架勢 網友：這手做出來的丸子好貴！（影音）
- MLB》美媒預測新球季 殷仔防禦率優於田中將大
- MLB》菜鳥追平陳偉殷紀錄 金鶯找到接班人了
- 殷仔年收4.5億 首度超越達比修
推薦新聞
-
客場只拿過1勝 爐主籃網等傷「豪」2017/01/07 06:00
-
雙士吸票機 祖國瘋挺帕丘利亞2017/01/07 06:00
-
換來射手柯佛 騎士「火上加油」2017/01/07 06:00
-
跨界對話新廣告 殷雄「航」情好2017/01/07 06:00
-
「薪」酸鐵牛陣 富邦5悍將等放榜2017/01/07 06:00