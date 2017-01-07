鞋放最頂層 「巨」投有亮點

（圖：取自讀賣巨人官方臉書，文：記者倪婉君）

201公分的廖任磊昨和巨人新秀一起搬進宿舍，身高依舊是亮點，因為他「順手」將鞋子放進鞋櫃最高層的畫面被捕捉下來，也登上巨人官方臉書。

巨人在去年日職選秀會第7輪選進廖任磊，並以簽約金4千萬日圓的支配下球員合約簽下，期待他成為未來終結者；廖任磊上月向經典賽台灣隊報到，除了期待拚進28人名單，在新球季則以拚上巨人一軍為目標。

除了廖任磊，還有6名支配下球員及8名育成球員等共15人，一起搬進位於川崎市多摩區的巨人宿舍。廖任磊輕輕鬆鬆就將鞋子擺進宿舍鞋櫃的最高層，身高優勢也讓他增加不少曝光度。

（圖：取自讀賣巨人官方臉書，文：記者倪婉君）