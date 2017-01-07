卡本特、雷耶斯參戰 經典賽「雀」躍

卡本特（法新社資料照）

紅襪三巨投 恐全缺席

雷耶斯（美聯社資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第4屆世界棒球經典賽將於3月舉行，主辦國美國也遇到徵召不順的狀況，紅襪3大先發投手普萊斯、塞爾、波瑟羅相繼婉拒，但紅雀投手雷耶斯、內野手卡本特都決定要打。

普萊斯等3人都在美國隊50人大名單內，去年美聯塞揚獎得主波瑟羅為讓手臂充分休息，決定婉拒徵召，專心準備新球季；普萊斯、塞爾雖尚未表態，但有消息指出，兩人都不會打。紅襪棒球事務總裁唐布洛斯基強調，「決定權在球員自己，與球團無關」。

「波士頓先鋒報」引述某經紀人與球團高層的對話表示，球團不會公開承認，即便所屬球員沒有傷病，都不希望他們冒著受傷的風險去打經典賽。

美國隊的好消息是，紅雀卡本特決定首次打經典賽，他近兩年單季都有20轟以上，能守一、二、三壘與外野，不論攻守都能活化美國隊的調度；至於他的隊友雷耶斯，決定幫多明尼加衛冕冠軍，「我希望能有WBC參賽經驗，球團給我很大的支持。」他說。

藍鳥艾斯查達 背傷退賽

墨西哥也有人不打，藍鳥主力先發艾斯查達因背傷，決定辭退經典賽，「為確保身體在春訓時能恢復到100％，我可能要退出經典賽。」如果傷勢復元順利，墨西哥也晉級第二輪，他可能改變主意。