脫歐帶衰? 歐足最佳陣容 英超全摃龜

C羅11度入選最佳陣容，續創紀錄。（法新社資料照）

〔記者林宗偉／綜合報導〕歐足聯昨公布2016年度最佳陣容，前鋒無意外地由C.羅納度、梅西領銜，兩人也是史上入選最多次的前兩名球員；從聯賽部分來看，本次西甲球員多達8人，義甲有2人，德甲1人，被視為強度在歐洲第3高的英超，則無人入選。

皇馬4人最多

C羅11度入選

在這份由720萬張選票挑出的名單中，以皇家馬德里收穫最豐碩，除了入選4名球員為各球會最多，當家球星C羅更是第11次入選最佳陣容，續寫歷史紀錄；巴塞隆納的梅西則僅8次，難以望其項背。

本次年度最佳陣容也寫下不少紀錄，如皇馬拉莫斯、C羅，巴薩梅西、皮克、伊涅斯塔等5人，都是連兩年獲得殊榮，人數之多，為歷屆首見；獲獎球員的國籍同樣是史上最多元，包含克羅埃西亞的莫德里奇在內，一共有22國好手爭鋒。

布馮38歲史上最老

義甲祖文圖斯門將布馮，則是以38歲之姿，成為有史以來最年長的最佳陣容成員，而他早在13年前就首次入選，同樣是歐洲足壇最茂盛的長青樹。

阿圭羅6度提名

一次都沒有入選

最悲情的是英超曼城阿圭羅，他至今共被提名6次，但一次都沒有入選。