萬金石馬拉松 正能量女神相挺

正能量女神瑞瑪席丹穿著設計跑衣。（新北市體育處提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2017年新北市萬金石馬拉松將於3月19日起跑，昨公布賽事跑衣，由知名設計師方序中親自操刀，主辦單位請到「正能量女神」瑞瑪席丹穿著時尚的黑色跑衣，擔任走秀嘉賓，驚豔全場。

方序中講解設計理念，「將女王頭的造型意象化成數字7，畫作7條道路，代表即將開跑於2017，線條象徵充滿變化的地形道路。」

新北市副市長侯友宜則擔任走秀神秘嘉賓，示範男版跑衣，還上台與瑞瑪席丹一同揮毫作畫；侯友宜將作品命名為「銀色奇雞」，代表萬金石今年（雞年）邁向銀標，瑞瑪席丹則畫了女王，「我畫的女王有個皇冠、善良的心、腹肌，還有很強壯的肌肉。」