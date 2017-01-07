日立慈善盃首輪／陳依妏抓7鳥 暫居排頭

日立慈善盃第1回合，陳依妏打出近來最佳的66桿，暫居領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕台灣女將陳依妏完全沒料到她打出66桿，能在日立慈善盃女子菁英賽第1回合成為領先者。陳依妏昨天打下7個博蒂、只有1個柏忌，她表示，這回合天氣比以往好，原本以為大家都很厲害，應該有很多人繳出好成績，沒想到66桿竟然當排頭。

曾雅妮（右）返台參加日立慈善盃，同時也找回以前合作過的桿弟傑森。（記者趙新天攝）

連續9年參加日立慈善盃，陳依妏昨天的66桿是這9次參賽最佳的單回合成績。靠著準確的鐵桿和24次推桿，讓她打下7隻鳥，「幾乎所有的博蒂機會我都推桿進洞，最遠的推桿是第18洞的7步下坡，其他大約都是3步之內。」

洪若華最後1洞開心抓鳥，總計67桿暫時並列第2。 （記者趙新天攝）

小將洪若華一桿之差

緊追在後

緊追在陳依妏之後的是台灣業餘好手洪若華，和兩名日本女將東浩子、福田真未，她們都打出67桿。

17歲的洪若華昨天也打下7個博蒂，可惜兩個短洞3推桿吞柏忌，67桿是她參加職業比賽打得最好的一回合。最近她換了教練，請旅日名將黃玉珍指導，成績又有突破，洪若華說：「除了看我的動作，教練也給我很多正向的想法。」接下來她完成高中學業之後，也要往美國大學發展，預計2018年加入喬治亞大學校隊。

旅美好手李旻這回合打出68桿，與另外3名外籍選手並列第5。她形容這回合的內容有點無聊，但一路平平穩穩的沒有太大的起伏，倒是許久沒跟劉依貞、岡村優同組打球，昨天算是敘舊。

曾經4度奪冠的泰國女將波南儂，第1回合繳出69桿，與劉依貞、張瑄屏等人並列第9。台灣球星曾雅妮打了3個博蒂和3個柏忌，平標準桿72桿並列32名。