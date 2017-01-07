找回顛峰時期桿弟 妮妮開始喬手感

曾雅妮在日立慈善盃第1回合，前9洞維持平盤。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕打完日立慈善盃第1回合，曾雅妮（見右圖，記者趙新天攝）輕輕嘆了一口氣，場上的表現不如預期，博蒂打3個，全數花光，她說：「前9洞打太爛了！」

「前9洞太爛」妮妮悶爆

曾雅妮認為，東方球場距離不算長，平常練球或前天配對賽，博蒂真的很容易抓，「我打這個球場標準桿應該是68桿！」沒想到這回合卻打不到什麼博蒂，鐵桿發揮得不理想，推桿35次，策略也想太多。

她說：「打完第12洞，我跟桿弟討論了一下，我們幹嘛打得那麼複雜，另外也修正了瞄球的方向，第13洞開始，球打出去都是直的，不像前9洞一直偏右。」

其實昨天曾雅妮一開始打得不錯，關鍵轉折是第5洞，原可兩桿攻上果嶺的長洞，第2桿偏右掉到果嶺右前方的沙坑邊，短切球沒控制好，上了果嶺又3推，悶到不行。

妮妮還說：「這回合剛開始站上第1洞要打第1桿，心裡真的好緊張，不知道為什麼，上次有這種感覺是業餘時代首次打美國女子公開賽的時候。」沒想到3年沒合作的桿弟傑森，也有點默契不足，兩人光是風向和策略的判斷上就花了不少時間溝通。

但曾雅妮認為，第2回合情況應該會好轉，接下來她揮桿會讓傑森確認她瞄準的方向，打來會更有信心。