「薪」酸鐵牛陣 富邦5悍將等放榜

賴鴻誠（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年義大逆境奪冠，堅強牛棚是關鍵因子，賴鴻誠、黃勝雄、林晨樺、羅華韋、張耿豪表現出色，新球季能否有好「薪」情？富邦球團總監陳俊池強調，雖然還沒與他們達成共識，不過，雙方數字差距有縮小，希望16日開訓前能敲定。

去年例行賽義大牛棚防禦率5.40為全聯盟最佳，冠軍賽牛棚防禦率僅2.92，完勝中信兄弟的15.60，「鐵牛陣」成為義大登頂要角。

以個別球員來看，賴鴻誠奪中繼王，黃勝雄中繼、救援成功各拿下8次，林晨樺奪4勝、8中繼成功，張耿豪出賽58場為陣中投手群最多，羅華韋冠軍賽投5場，拿下2勝、1分未失。

雖然勞苦功高，不過，他們普遍「薪」酸，去年黃勝雄、羅華韋月薪都是15萬元，賴鴻誠14萬元，林晨樺12萬元，傷癒復出的張耿豪僅7.5萬元，富邦接手義大後，他們期待「薪」情能夠雨過天青。

陳俊池表示，已和這幾名中繼投手談過1、2次，球團也肯定他們的貢獻，雖還沒達成共識，不過，雙方數字差距有縮小，希望開訓前能敲定。