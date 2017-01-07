富邦談不下來的 「絕不是羅力」

羅力（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕去年幫助義大犀牛勇奪總冠軍的3名洋投羅力、藍斯佛、力猛，富邦接手球隊後有意全部留用，領隊蔡承儒曾經表示已經談好其中2名，日前網路傳出羅力獲得日本或南韓職棒球團邀約，但知情人士透露，富邦談不下來的那位不是羅力。

據了解，羅力上季與義大簽下月薪約2.5萬美元（約80萬台幣）的1年保證約，在蟬聯中職年度勝投、防禦率雙冠王後，透過經紀人向富邦要求月薪約3萬美元的複數年合約，但富邦傾向維持1年1簽，雙方仍在協商，尚未完成續約，知情人士強調「談不下來的絕對不是羅力」。

羅力曾於2012-13年效力Lamigo桃猿，2014年加盟韓職KT巫師，在二軍出賽16場交出94.1局、7勝、防禦率3.63的成績，季後因球團另簽有大聯盟資歷洋投未獲續約，回鍋中職轉戰義大，成為中職這2年最穩定的洋投，連續2年單季都吃190局以上。

韓職消息人士認為，羅力在台灣成績雖不錯，但球團傾向優先尋找具有大聯盟資歷的洋將，他回鍋韓職的機率不大，也沒聽說有球團對他有興趣。