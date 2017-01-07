SBL》桃園幸運地 璞園破除魔咒

璞園戴維斯（左）突破台銀奈維爾（右）的防守。（記者張嘉明攝）

終止對台銀二連敗

SBL第14季，例行賽首度於桃園中原大學體育館舉辦。（記者張嘉明攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕璞園隊本季冠名桃園，本週於桃園中原大學體育館舉行一連三場主場秀，昨晚遭遇台銀，菜鳥後衛吳家駿貢獻生涯新高十三分，加上「新台灣人」戴維斯廿分進帳，璞園以六十九比六十一，終止對台銀二連敗，摘下關鍵一勝，暫時名列第五名。

吳家駿 解開雙親魔咒

吳家駿賽後透露，「我其實非常緊張，爸媽來現場幫我加油，過去六場全敗，這次終於結束魔咒。」

教練麥班達則稱讚吳家駿是聯盟最棒的菜鳥，有機會角逐年度新人王獎座，他本季平均數據六．六分、二．七助攻，對於獎項，吳家駿表示，沒有想過拿新人王，台啤後衛李愷諺平均十．九分、二．三助攻，兩人都有機會爭獎。

終場前二十三秒，璞園僅領先四分，台銀犯規戰術之下，璞園六罰俱中，最終橘軍揚長而去，戴維斯貢獻廿分、十一籃板，他認為，隊友們把握關鍵時刻罰球，立下勝負關鍵；其中吳家駿罰球九投九中，他表示，生涯第一次獲得九罰並全數命中。

璞園今天晚間主場日開幕戰將面對勁敵富邦勇士，但本季舉辦主場日球隊富邦、台銀都吞敗，麥班達表示，家駿已經打破雙親魔咒，球隊也可以終結主場日輸球命運。

今天場邊將有職棒桃猿Lamigo啦啦隊現身替璞園站台，也將舉辦「我的制服時代」主題日活動，球迷穿著制服進場，人人有獎，可獲海報、球員卡等小禮物。

除了主題日焦點，裕隆射手周士淵距四千分俱樂部只有五分之差，今天面對金酒之役，可望成為繼田壘、呂政儒後，聯盟第三人。