SBL》全隊本土最高分 于煥亞榮耀外婆家

台啤于煥亞。（記者張嘉明攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕回到母親故鄉中壢，台啤隊後衛于煥亞沒有讓到場家人失望，綠衫軍昨天在中原大學體育館面對金酒，他攻下全隊本土最高的十五分，助隊以八十三比七十五力克金酒。

台啤蔣淯安。（記者張嘉明攝）

外婆家就在中原大學旁邊，于煥亞表示，從小就在附近玩耍，也曾在中原大學戶外球場跟大人打球，這次以SBL球員身分回到熟悉地方，他表示，「外婆、爸爸、舅舅、舅媽等家人都來了，感覺真的很特別，好像第一次有這麼多親戚來加油，還好我沒有近鄉情怯。」

于煥亞攻下十五分、四助攻，洋將戴維斯挹注全隊最高廿五分，另有十二籃板，周伯勳、李愷諺各有十四分進帳。

蔣淯安重返戰場 彈跳ＯＫ啦

台啤主控蔣淯安因熱身賽時左腳踝扭傷，造成韌帶撕裂，缺席十七場比賽，養傷逾兩個半月後，昨天重返戰場。出賽廿四分鐘，蔣淯安留下五分、四助攻數據，更搧出一阻攻與零失誤表現，他表示，彈跳能力已經沒問題，希望找回更多球場感覺。

學弟于煥亞則鬆了一口氣，「學長回來真的太好了，我可以回到喜歡的二號位置。」