SBL》門票售罄未滿座！ 今動員熱場

SBL6日首度在大桃園地區進行例行賽，中原大學體育館外地主隊璞園球迷帶加油看板排隊，準備進場觀賽。（記者張嘉明攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕SBL進入第十四季，例行賽首度於桃園舉行，一連兩週在中壢中原大學，受場地限制，最多容納一千人，本週三天票房全部售罄，桃園市體育局長夏金興表示，等桃園巨蛋九月整修完畢，爭取SBL下一季開幕戰跟總冠軍戰來桃園舉辦。

桃園巨蛋爭舉辦

中原大學體育館曾舉辦排球企業聯賽挑戰賽，僅有PU場地，這次首度承辦標準規格籃球賽，商借文化大學木質地板，現場拼裝，雖然場地不大，但球迷可以更近距離欣賞球賽。中原大學新鮮人陳建豪表示，現場看比賽很熱血、氣氛也很熱烈，加上學生看球很經濟實惠，很棒的體驗。

唯一美中不足是門票帳面數字已售罄，但昨天晚上二樓與兩側籃框後面座位，觀眾顯得零散，並沒有滿座，璞園今天將動員桃園地區學校學生進場，炒熱主場開幕戰氣氛。