熊大逆轉 勇士一鼻子灰

康利（右）昨貢獻全隊最高27分，助灰熊逆轉勇士，展現身價。（美聯社）

落後24分逼延長 灰熊兩度勝勇士

〔記者梁偉銘／綜合報導〕灰熊昨在客場扳回最多落後24分頹勢，延長賽反以128：119吞噬全聯盟戰績最佳的勇士，締造本季最驚奇逆轉勝等多項紀錄，也讓狂轟40分的「咖哩小子」柯瑞做白工。

灰熊第3節打完還以79：98落後，據統計，NBA球隊若帶著落後19分進入第4節，幾已提前宣告落敗，迄今已連續662場輸掉比賽，何況對手還是最火熱的勇士。但灰熊不信邪，決勝節拉出32：13瘋狂反撲，包括後衛康利最後7.4秒扳平的中距離跳投，死裡逃生也意外成為本季唯一兩度擊敗勇士的「龍頭殺手」。

灰熊後衛康利（上）最後7.4秒這記中距離跳投，成功將比賽逼進延長。（美聯社）

185公分的康利才以5年1.53億美元（約48.96億台幣）續約，改寫NBA史上單筆最高薪合約紀錄，此役他展現身價，與替補大前鋒藍道夫各自攻下全隊最高27分，另有12助攻；西班牙長人M.加索貢獻23分；板凳後衛丹尼爾斯三分彈7投4中挹注12分，全集中第4節及加班，聯手中斷勇士4連勝，總教練費茲戴爾說：「這支球隊鬥志懾人，我們信任彼此，從不輕言放棄。」

柯瑞轟破30分 25連勝被中斷

過去柯瑞得分破30分，勇士已25連勝，不過灰熊連這「魔咒」都打破，逼得31勝的勇士苦吞本季第6敗，也是交手2連敗。

柯瑞雖然火力冠全場，關鍵時刻卻失靈，與27分的杜蘭特在延長賽5度出手沒進，也難怪11分、8籃板的D.格林語帶玄機說：「其實我很高興輸球，為了再度奪冠，我們有些地方必須修正。」

柯瑞（中）昨演出多次高難度上籃，他雖飆出40分，勇士仍對灰熊吞下本季第2場敗仗。（美聯社）