騎士三巨頭合體 籃網5連敗

騎士厄文（右）昨在關鍵時刻連拿12分，擋住籃網反撲。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕林書豪因傷連5場休兵，籃網昨主場迎戰衛冕軍騎士，末節展開反撲，讓騎士嚇出一身冷汗，但終場仍以108：116吞下5連敗，下一場將面對七六人。

籃網16日將首次舉辦「台灣之夜」，僑胞熱情相挺。左起為台灣會館理事長陳春蘭、駐紐約台北經文處副處長陳豐裕及「臺灣巡禮」執行長許伯丞。（中央社）

下週一台灣之夜 豪歸期未定

籃網1月16日將首度舉行台灣之夜，當天對手是豪小子前東家火箭，預計有數千名僑胞到場替豪小子打氣，但林書豪因左大腿傷勢仍在傷兵名單，歸期未定。

籃網第3節一度落後24分，末節展開反撲，打出12：0攻勢追到6分差，但傷癒歸隊的厄文連拿12分，助騎士保住勝果。

籃網教練亞特金森表示，「我們絕不認輸，尤其是在主場，這是球隊的精神，主場觀眾加油聲就是我們堅強的後盾。」

籃網菜鳥雷佛特此役貢獻19分、5助攻，亞特金森對他讚譽有加，「球隊很看好他，每當遇到詹姆斯、喬治等就是派他上去守，進攻算是額外的收穫。」

洛夫、厄文同日歸隊，加上詹姆斯，三巨頭再度合體聯手攻下85分，儘管洛夫、厄文命中率並不理想，詹姆斯表示，「他們剛回到球場，我試著幫助他們找回節奏。」