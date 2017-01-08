保羅樂助人 排史上第10

快艇保羅（右）一復出就繳出12助攻，昨將生涯助攻數推進到聯盟史上第10傑。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕腿傷復元的快艇「艇長」保羅昨重返戰場，先發上陣繳出14分、12助攻，瑞佛斯則挹注全隊最高24分，聯手助隊以106：98撞翻國王，6連敗後收下3連勝。

NBA歷年助攻榜

助攻抄截都上榜 聯盟第4人

昨天也是保羅的紀錄夜，他生涯助攻數來到7994次，超越史崔克蘭的7897次，躍居NBA歷年第10，此外他的抄截也排名史上第15，雙料成就輝煌，榮膺聯盟第4人。

快艇教練瑞佛斯表示，這是很棒的紀錄，保羅生涯還很長，他的排名可繼續往上升。

瑞迪克昨攻下19分、4籃板，他表示，過去3場比賽都是在末節分出勝負，證明球隊往更高層面進步，當然也必須維持下去。