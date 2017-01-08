今拚決賽門票 王子維尬雄中生

21歲王子維（見圖）今將與高雄中學陳紀廷爭奪決賽門票。（羽球協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕106年第一次全國羽球排名賽4強昨出爐，「夜市球王」王子維以21：9、21：13擊敗19歲的隊友陳俊維，今天將與17歲的高雄中學學生陳紀廷爭奪決賽門票。

高雄中學陳紀廷。（羽球協會提供）

21歲的王子維驚覺後起之秀年紀越來越小，「讓我覺得頓時變老了，以前是我衝擊前輩，現在換我被挑戰，這種感覺有點熟悉卻帶點陌生，不過我沒有壓力，把自己角色扮演好，場上戰術確實執行，不管遇到誰都一樣。」

合庫楊智傑纏鬥80分鐘後，以19：21、21：11、21：16粉碎土銀林祐賢的連霸美夢。合庫老將薛軒億也以21：7、21：8輕取陳俊成，將與楊智傑爭搶冠軍戰門票。

女單方面，土銀李佳馨擺脫低潮，以21：9、21：5解決北市大胡綾芳，輕鬆晉4，今將面對隊友林湘緹。

李佳馨表示，賽前腦袋很不清楚，睡不好一直作夢，嚴重影響場上思緒，爸爸李謀周在後壓陣，給她很大幫助，就算沒講話，只要看到人、聽到聲音就可穩定下來。