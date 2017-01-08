吳昇桓助拳南韓 紅雀不阻擋

經典賽南韓隊有意徵召吳昇桓，紅雀隊採開放態度。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕紅雀已做好準備，只要南韓徵召吳昇桓打世界棒球經典賽，球團立刻放人。

南韓是今年3月經典賽分組預賽主辦國之一，與同組的台灣都碰上旅外球員徵召不順的問題，除了姜正浩因酒駕肇逃遭國家隊除名，遊騎兵、金鶯球團可能不同意秋信守、金賢洙參賽，總教練金寅植為補強整體戰力，日前提議徵召吳昇桓，預計11日開會決定。

吳昇桓去年季後與林昌勇、安志晚、尹盛桓在澳門賭博，遭南韓法院判處罰金1000萬韓元，還被韓職禁賽72場，年初他以1年250萬美元加盟紅雀，本季出賽76場、6勝3敗、14中繼19救援、防禦率1.92。

金寅植因社會觀感未把吳昇桓放入50人名單，但輿論已不反對，可望藉由遞補讓他回南韓隊，在經典賽扛起終結者。

紅雀對經典賽的態度很開放，已同意捕手莫里納、投手馬丁尼茲與雷耶斯、內野手卡本特參加，吳昇桓將是第5人。