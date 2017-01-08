《強勢回歸中職》生涯第7隊 林英傑猿分到

去年遭中信兄弟釋出的林英傑，確定落腳桃猿隊。

（資料照，記者林正堃攝）

1999-2001年高屏雷公

2006-08年樂天金鷹

2009-12年興農牛

2013-14年義大犀牛

2015-16年中信兄弟

中職28年確定有兩張熟悉面孔回歸，35歲的林英傑和32歲的增菘瑋，各自走過旅日、旅美的輝煌歲月，也都歷經在中職舞台的失意時光，如今又努力迎來職棒第二春。

因為不放棄，林英傑斷了想去養工處上班的念頭，找到生涯第7支職棒球隊落腳，增菘瑋則挺過投球失憶症，成為首位透過戰力外測試延續職棒生命的球員。兩人都沒想過能重回職棒舞台，但現在，他們都辦到了。

35歲左投的第17季

〔記者林宥辰／台北報導〕兩屆中職三振王林英傑去年底遭中信兄弟釋出後，力拚重返球場，昨桃猿隊確定延攬這位35歲左投，新球季他將加盟生涯第7支球隊，延續第17個球季。

林英傑18歲就投身職棒，效力台灣大聯盟雷公隊，退伍後加盟中職誠泰COBRAS隊，首年就投出單季203次三振佳績，2006年起和日職東北樂天簽約，但因傷影響表現，返台後接連效力義大前身興農牛、義大犀牛、中信兄弟，去年底遭釋出，曾透露不願放棄任何繼續投球的機會。他很開心有機會延續職業生涯，也說雙方大約上週談成，過程尚稱順利，目前持續自主訓練，馬上可銜接春訓。

球迷稱集滿七色球衣

桃猿將是林英傑生涯效力的第7支球隊，不少球迷笑稱他已「蒐集」到彩虹七色球衣。但寫下無數紀錄的林英傑，卻仍未嘗總冠軍滋味，前年首披兄弟戰袍，僅差1勝就能一償夙願，去年則未在台灣大賽名單中。

林英傑坦言，那年僅差1勝就奪冠，沒拿冠軍很不甘心，身為球員，每個人的目標都是冠軍，尤其打了那麼多年就是要一拚最高榮譽，希望今年能幫新東家奪冠。

猿隊領隊劉玠廷說，早已確認將延攬林英傑，本來預計連同增菘瑋一起延攬再一併公布，但可惜無緣簽下增。劉玠廷說，林英傑前年出賽數還很多，去年出賽機會才銳減，近期已完成體檢，身體狀況都沒問題，球團期望借重他的經驗，填補後援戰力，即使投1人次都能有所幫助。

林英傑檔案

穿過最多件球衣的球員