日立慈善盃／李旻EQ即刻救援 與陳依妏稱頭

李旻（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕2017日立慈善盃女子菁英賽昨打完第2回合，台灣女將陳依妏和李旻以總計135桿並列領先，保有2桿優勢。

昨天氣依舊穩定，李旻第1洞就從果嶺前35碼短切進洞打下老鷹，加上另外3個博蒂，前5洞就賺進5桿，快速攻佔領先位置。

屢推不進 按捺住脾氣

陳依妏隨後出發，也漸有佳作，尤其第10和11洞連續抓鳥後，又重回領先，可惜最後7洞的博蒂機會都沒進，以低於標準桿9桿並列領先。

李旻表示，前9洞打得不錯，但第6洞開始好幾次推桿不進，心裡雖然有點生氣，還是讓它慢慢過去，把心情維持平順，輕鬆看待比賽。直到第16洞李旻推進3呎博蒂推桿，第18洞又抓鳥收尾，才追上陳依妏。

陳依妏則認為，這回合也是鐵桿表現出色，推桿沒有前天那麼好，今天若推桿能有第1回合的水準，有信心朝64桿的目標努力邁進。

劉依貞、陳宇茹2桿落後

台灣好手劉依貞、陳宇茹和4度封后的泰國名將波南儂，以137桿並列第3。

謝瑀玲表現出色，繳出全場最佳的65桿，以138桿和姚宣榆、業餘選手洪若華、日本東浩子、泰國薩萊朋等人並列第6。領先組的李旻、陳依妏、陳宇茹將在上午11時20分出發。