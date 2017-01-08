豪氣妮妮攔胡? 「那也不是不可能」

曾雅妮球感回穩，但鐵桿還要修正。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕日立慈善盃打完第2回合，曾雅妮以總計142桿並列25，她認為鐵桿還有修正空間。

曾雅妮昨繳出4個博蒂、2個柏忌的70桿，她仍不滿意自己的表現，「短桿太差了，尤其是120碼以內的短桿沒有打得很好，果嶺邊的球也處理得不夠有自信。」

妮妮表示，前九洞打鐵桿時還是想太多動作，推桿表現還好。不過整體感覺越來越好，會越打越有信心，她說：「畢竟是今年第一場比賽，慢慢來。」雖然最後一天她可能要打出低於標準桿10桿才有機會搶冠，但她豪氣地說，那也不是不可能的事。

曾雅妮仍是場上最受矚目的選手，這兩天都有百餘名球迷跟隨她觀戰，賽後也被包圍爭索簽名，球迷只期待快點看到她打出全盛時期的氣勢。