「飛翔連線」飆分 達欣保龍頭

施顏宗（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕戰績第一的達欣昨火力全開，首節攻下32分，取得17分大幅領先；「飛翔連線」同場飆分，一哥周儀翔進帳25分，施顏宗則貢獻20分，聯手助隊以97：84擊敗台銀，確保本週龍頭地位。

周儀翔（記者林正堃攝）

達欣前役碰上台銀，首節只得2分，追平聯盟單節得分最低的難堪紀錄；此役主帥邱大宗特別修正打法，並叮嚀球員集中注意力，果然收到成效。

陷入連敗泥沼的台銀，主帥許智超決定變陣「拐氣」，李維哲、奈維爾和劉韋辰等主力球員皆從板凳出發，無奈效果不彰，上半場就落後19分。許總表示，「球隊面臨低潮，這場嘗試用年輕球員先發，希望積極防守搶勝，無奈決勝期節奏掌握不佳，又有致命失誤。」

二年級生施顏宗本季蛻變為球隊主力，場均貢獻8.2分、5.4籃板，皆比菜鳥年的3.8分、3籃板成長許多，繼去年11月攻下生涯新高22分後，昨再攻下生涯次高的20分。

賽前遇到義守大學恩師謝玉娟，讓施顏宗又驚又喜，他用好表現回饋小娟姐，施顏宗表示，「很久沒看到她，覺得特別開心，因此表現比較好；期望能成為三民家商第3個達成4000分的球員報答教練。」