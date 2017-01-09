「嘟嘟」扛開幕戰 盼10全10美

潘威倫預計將主投統一獅新球季開幕戰，他距離千K里程碑也僅差4K。（資料照，記者黃志源攝）

第10度開季首戰先發

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅代總教練黃甘霖的歷史性帶兵首戰，可望交由本土王牌潘威倫主投，這也將是他生涯第10度在開季首戰先發，生涯130勝和千次三振都有機會在這一戰達成。

中職新球季將於3月25日開打，富邦悍將可望在主場迎戰中信兄弟。昨率先開訓的統一獅，首戰將在3月26日登場，對手可能是富邦或兄弟。

儘管首戰對手未定，黃甘霖倒是已有屬意的開幕戰先發人選，「第一場應該就是交給嘟嘟了，只是他如果入選經典賽28人名單，就要看他歸隊之後的調整狀況，再來做最後評估。」

潘威倫向台灣隊告假兩天回獅隊開訓，明天就要再回國家隊，他認為開幕戰只是一場比賽，把自己的狀況調整好最重要，「希望保持身體健康，幫助球隊打進總冠軍，還要創造更多總冠軍。」

「生涯130勝、千K」想一戰達陣

從2004年開始，潘威倫已9度擔任獅隊開幕戰先發，今年能否在第10度先發後，率領獅隊問鼎隊史第10冠，也是獅迷期待的「10全10美」結果。生涯已累計129勝、996K的潘威倫，也可望在首戰達成兩大紀錄。

除了潘威倫定位先發，江辰晏、林子崴、廖文揚也是先發人選，和兩名先發洋投共組輪值。此外，獅隊已找好一名後援洋投，他將參加經典賽，可能會在3月初到獅隊報到，和陳韻文、王鏡銘共組後援防線。