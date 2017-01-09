蘇、林完成「役」務 開訓「亮」點

剛服完補充役的林子崴（左）及蘇智傑（右）頂著小平頭參加開訓典禮。（記者黃志源攝）

每年開訓，總會有球員以新髮型亮相，今年則以蘇智傑和林子崴的兩顆大平頭最亮眼。原來他倆都剛服完12天補充役，也意外成為開訓亮點。

「我才去宜蘭服完補充役啦！」蘇智傑露出大白牙笑說，他在開訓典禮時和林子崴並肩坐在一塊，兩人都在去年底解決兵役問題，也可專心為新球季備戰。

22歲的蘇智傑去年以選秀狀元之姿加盟，出賽44場敲出53安、9轟，表現不俗。談到新球季目標，蘇智傑期許能完成15轟，他對於文化學長王柏融今年能有月薪50萬身價，也視為激勵自己的動力，「有能力就能達成。」

至於因腰傷辭退經典賽的林子崴，傷勢已好得差不多，也被代總教練黃甘霖視為先發輪值人選。林子崴去年出賽29場2勝5敗、防禦率7.38，表現不如預期，他希望今年能穩定出賽。（記者倪婉君）