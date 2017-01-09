哭擁母親 李旻實現承諾

21歲的李旻（右）奪冠後哭紅雙眼，興奮與母親擁抱。（記者趙新天攝）

賽前就說要為媽媽奪冠

〔記者趙新天／桃園報導〕21歲的李旻昨戰至4度延長加賽，終於推進6呎致勝推桿，贏得日立慈善盃冠軍，她感性地說：「比賽之前我就跟媽媽說，我要為她贏得這場冠軍，很高興我做到了。」

最後1回合李旻出發時並列領先，她以70桿打完，被劉依貞和波南儂追上。父親李德華和母親鍾翠芬一路跟隨觀戰，緊張地看著女兒在場上打延長賽。

確定勝利的推桿進洞後，鍾翠芬上前擁抱女兒，李旻哭紅了雙眼。她說：「這幾年媽媽陪著我到美國參賽，非常辛苦。最近她身體不舒服，賽前我就跟她說，要贏得這場冠軍。」

李旻表示，獲勝關鍵是保持平常心，雖然最後1回合心思一度跑掉了，還好延長賽穩住。她說：「延長賽一開始還看得見球道，心裡有點緊張，那時覺得3個人就是比攻上果嶺那桿和推桿。打到天黑後，反而沒那麼緊張，以前在業餘培訓時常常練到天黑。」

李旻指出，最後1次加賽的45碼短切她滿有把握的，因為正規賽最後1洞也是那樣的距離，且又最後一位上去，心裡早有想法了。

這場冠軍獎金250萬元是她目前最大一筆進帳，她表示，這筆錢要幫哥哥買相機鏡頭，也要幫家裡改善生活。本週她將飛往美國，為今年LPGA開幕戰作準備。