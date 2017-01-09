柯世傑、蘇志濱革命情 寧波馬金包銀

摯友柯世傑（左）和蘇志濱（右）拿下寧波國際馬拉松華人組冠亞軍。（蘇志濱提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣長跑好手柯世傑和蘇志濱於第2屆寧波馬拉松包辦華人組金、銀牌，昨台北寧波交流基金會舉辦慶功宴，董事長徐正冠親自頒發1.2萬人民幣（約5.6萬台幣）獎金給柯世傑，希望帶頭鼓勵更多選手一起跑出戶外。

柯感謝蘇幫忙開路

40歲柯世傑和蘇志濱皆畢業於長榮高中，多年的革命情感讓兩人攜手征戰國內外大小賽事，本屆寧波馬柯世傑以2小時40分53秒奪冠，但其實過程中蘇志濱多次於寒冷的逆風中幫他開路。蘇志濱表示，「我們都會互相扶持，看誰狀況好就讓誰衝刺，主要是台灣能拿下好成績。」

柯世傑和蘇志濱高中畢業後就投入工作，但無法割捨對運動的熱情，柯世傑說，「7年前才重拾運動的快樂，當時只想要減肥，但越跑越有心得；這個年紀跑步不再只著重於競技，而是跟自己競賽，身體也變得更健康。」

任職於台南機場消防局的蘇志濱利用假日增強體能，每週至少跑120公里，他強調，「能贏過黑人比拿獎金還開心，跑步不在乎名次，而是在享受人生，才會有動力一直跑下去。」