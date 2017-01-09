獨幹被格林飆罵 杜蘭特緩頰
2017/01/09 06:00
格林（右）直接對杜蘭特飆罵，勇士內訌傳聞鬧得沸沸揚揚。（取自網路）
勇士前役於主場領先24分卻遭灰熊逆轉，末節剩23秒，勇士領先2分，杜蘭特卻大膽於三分線出手，未能命中，導致最終輸球，當時格林相當不滿，直接對杜蘭特飆罵，也讓勇士內訌傳聞鬧得沸沸揚揚。
杜蘭特昨做出回應，「格林是真性情、有話直說的人，有這樣的隊友我感到很慶幸，人難免會犯錯，需要有人及時糾正。」
勇士今早10點將作客沙加緬度戰國王，勇士已119場未吞下連敗，兩隊3年近12次交手，國王未曾得勝。（文：記者廖聿偉）
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