簽小聯盟約 川崎留小熊

日籍野手川崎宗則。（資料照，歐新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕小熊以小聯盟合約簽回日籍野手川崎宗則，並邀請他參加大聯盟春訓，35歲的他將繼續追夢，挑戰連續6年登上大聯盟。

婉拒軟銀12億日圓邀約

川崎於2012年赴美加盟水手，陸續待過藍鳥、小熊，每年都從小聯盟起步，季中都能登上大聯盟，去年季後成為自由球員，即便日職母隊軟銀備妥3年12億日圓邀他回鍋，他仍決定繼續在美打拚，除了小熊想留人外，藍鳥也想找他回去。

川崎上季出賽14場、打席26個都創單季新低，打擊率3成33卻創單季新高，加上二、三壘與游擊都能守，還能勝任外野，是功能性頗高的「工具人」，加上個性活潑很能帶動休息室氣氛，小熊總裁艾普斯坦去年11月就表示，希望可再簽下他。

小熊去年12月以1年600萬美元搶到上原浩治，今年將是他與川崎繼2006年經典賽、2007年亞錦賽、2008年奧運後，首次在非日本國家隊當隊友。