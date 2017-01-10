豪穿紅衣觀戰 前隊友虧像組頭

林書豪穿紅色西裝坐在場邊，被前隊友菲爾斯虧像地下組頭。（取自推特）

代班控衛6失誤

籃網吞6連敗

〔記者林宗偉／綜合報導〕籃網昨在主場巴克萊中心迎擊東部倒數第2的七六人，可惜先盛後衰，終場以95：105苦吞6連敗，其中先發控衛懷特海德僅拿5分卻有6失誤，再度凸顯林書豪缺陣後的戰力困境。

林書豪此役依舊因傷作壁上觀，不過眼睜睜看著球隊再度輸球的心情，因為一則簡訊稍微舒坦，他在個人推特上po出前尼克隊友菲爾斯給的訊息截圖：「你昨晚穿著紅色西裝外套坐在場邊，看起來好像是在中華料理餐館後面會遇見的地下組頭。」

豪小子對此除回答：「哈哈哈！」更在截圖旁附註說：「這是我2017年至今最喜歡的一則訊息。」