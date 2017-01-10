運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB

運彩去年銷售額創新高，昨舉行績優經銷商表揚，還請來Passion Sisters熱舞。（台灣運彩提供）

〔記者林宗偉／台北報導〕台灣運彩昨公布上年度銷售數字為312億元，寫下3年以來新高，將挹注國家運動發展基金31.2億元，比前年高出10％，連3年都有2位數成長。

台灣運彩自103年接手後，首年銷售240億元，次年282億元，去年首度突破300億元，加上去年11月立院已三讀通過運動彩券行條例第8條修正條文，盈餘將從原本90％專供體育發展之用，改為全數撥入，讓體育發展有更多銀彈。

運彩總經理林博泰表示，目前棒球仍是台灣彩迷的最愛，去年度棒球銷售126億元最高，籃球123億元緊追在後，但如以美國的職業運動來看，NBA熱度已超越MLB。

1/17到2/16 春節加碼

林博泰透露，今年首要衝刺標的是棒球經典賽，也不排除為世大運開盤，從1月17日下午3點至2月16日下午2點59分，進行春節加碼，特尾樂玩法倍數基數由6調整到8，最高賠率達8000倍，要讓彩迷們過個好年。