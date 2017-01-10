老將薛軒億 36分鐘快斬「夜市球王」

羽球老將薛軒億生涯6度摘冠，坦言心情沒有太大激動。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕31歲羽球老將薛軒億昨於全國排名賽展現精湛球技，面對年齡小10歲的「夜市球王」王子維，僅花36分鐘就輕鬆以直落二21：15、21：7勝出，拍下個人在全國排名賽的第6座冠軍，王子維則落入敗部，今爭取第二名。

「夜市球王」王子維，今將爭取第二名。（記者林正堃攝）

薛軒億此役從未落後過，首局中段拉出8：3的攻勢甩開王子維的追擊，輕鬆拔得頭籌，次局更展現強大的壓制力，打出11：1的關門攻勢，輕鬆以14分之差大勝，薛軒億表示，「表現沒有特別突出，可能是王子維狀況不好，承讓了。」

薛軒億6度摘冠 未確定拚國際賽

生涯6度摘冠，薛軒億坦言已經沒有太大的激動，但他仍要求自己生活作息規律、按表操課。此次排名賽攸關未來世大運、亞運的選拔資格，薛軒億說，「現在重心放在家庭，是否參加國際賽要再和教練討論，傾向把機會讓給年輕人。」

女單決賽則由合作金庫女將江美慧對決新生代強敵李佳馨，雙方鏖戰至決勝盤才分勝負，江美慧利用節奏轉換和刁鑽的吊球，驚險以局數2：1擊敗李佳馨，生涯首次在排名賽封后。

江美慧驚險獲勝，首度在排名賽封后。（記者林正堃攝）

江美慧排名賽首度封后

雙方前兩局平分秋色，關鍵決勝局江美慧打出12：3的開局，奠定勝基，她說，「第二局被李佳馨搶下後，教練告訴我要變化節奏，我試著改變出手的速度和修正失誤的缺失，收到很好的成效。」