詹世昌獲TPGA年度最佳球員

台灣職業高爾夫協會昨晚舉行年度頒獎，許豪升（左起）、林文堂、詹世昌、呂偉智、蔡哲弘等5位好手獲獎，開心舉起獎盃合影。

（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台北報導〕台灣職業高爾夫協會（TPGA）昨晚舉辦年度傑出成績頒獎典禮，在國內外贏得4場比賽冠軍的詹世昌獲選為TPGA年度最佳球員，年度獎金王則是贏得台灣名人賽暨三商盃邀請賽冠軍的呂偉智。

詹世昌去年在國內、外賽事都有好成績，包括亞巡和日巡共站的亞太鑽石盃和亞巡和歐巡共站的泰國國王盃都拿到冠軍，國內賽事方面也獲得兩勝，是他生涯突破的一年。在媒體票選中獲得近8成的支持，獲得最佳球員殊榮。

昨晚他從仰德集團董事長許育瑞手中，接過TPGA年度最佳球員獎座，他說：「非常感謝仰德集團這10年來的栽培，讓我們這些選手無後顧之憂，努力拚成績。」

呂偉智賺630萬 登獎金王

呂偉智2016年在台巡賽獲得獎金630萬8639元，傲視群倫，贏得年度獎金王。他表示，從生病到復出，還能站上獎金王的位置，真的很感謝所有幫助過他的人，他說：「尤其是三商企業創辦人翁肇喜，在我確定得了顱咽管腫瘤時，協助我很多就醫事宜，幫我找醫生治療。」

呂偉智也表示，去年贏得三商盃之後，今年在亞巡賽沒有種子選手的壓力，會以亞巡、歐巡和台巡賽為主戰場。

25歲蔡哲弘在台巡賽表現出色，不僅獲選為TPGA年度最佳新人，還在ThreeBond挑戰巡迴賽以年度總獎金30萬6517元，贏得次巡賽獎金王頭銜。

TPGA昨晚還頒發2016年球季的技術獎項，遠距獎得主是許豪升（平均309.4碼），林文堂則包辦老鷹獎（6次）和博蒂獎（147次）。