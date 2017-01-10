猛獅開訓搞「水陸兩棲」 新秀扮皮卡丘

統一獅開訓，新秀扮成皮卡丘參加跳水儀式。（記者黃志源攝）

統一獅開訓花樣多，昨首次推出羽球訓練課程，還有扮成皮卡丘的新秀跳水儀式，球員都大呼好玩。

獅隊和「勝利」羽球合作，首次嘗試以打羽球的方式訓練移動及靈敏度，潘威倫和潘武雄都打得很過癮。

左手劍「TAKE」右手打羽球

潘威倫認為打羽球和投球很像，都有扣手腕的動作，以前曾用揮空拍來訓練；潘武雄也打得很認真，只是左打的他卻用右手打羽球較順手，還透露自己打桌球也是用右手。

上午打羽球盡情流汗後，獅隊下午則進行水上課程，一開始由新人跳水揭開序幕。這項跳水儀式從2012年開始，已形成獅隊傳統，今年讓7名新秀扮成時下最流行的皮卡丘，模樣超萌。

只是「雙傑」蘇智傑和陳傑憲的「下場」不同。陳傑憲俐落跳過8個划槳板，再側空翻下水，蘇智傑則是中途落水，未能完成考驗，但他仍說：「很好玩啊！」

（記者倪婉君）