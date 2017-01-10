補救打高投低 借重「外」力

中信兄弟新聘一軍投手教練為前水手隊投手教練銳威（中）。（資料照，美聯社）

中信聘前水手隊投教

〔記者林宥辰／台北報導〕中職投手去年壓不住，整體防禦率偏高，中信兄弟、Lamigo桃猿想借重外力補強，昨正式公布新聘外籍投手教練入隊，兄弟一軍投手教練為前水手隊投手教練銳威（Rick Waits）、二軍投手教練霍爾（Brad Hall）；桃猿則延攬前巴塞隆納奧運日本隊成員杉山賢人擔任二軍投手教練。

桃猿新任二軍投手教練杉山賢人。（取自網路）

猿找日籍教練 強化二軍

杉山賢人奧運後獲西武隊第一指名投入職棒，2001年退休後，曾任東北樂天隊一軍、二軍投手教練和日本女子棒球莉亞隊監督。除了日籍教練外，桃猿另延攬前自家選手林敬民擔任二軍助理投手教練，協助杉山賢人和原投手教練曾翊誠。

桃猿領隊劉玠廷說，強化教練團一直是球團目標，由於和羅德隊有交流，伊東勤監督推薦杉山賢人這位人選，球團期望以日籍投手教練帶領細膩的球風，和曾翊誠搭配，幫助二軍選手調整。

連同2位投手教練，中信兄弟今年共7位外籍教練，是各隊最多，一軍投手教練銳威有執教大聯盟和大都會隊小聯盟經驗，二軍投手教練霍爾則曾任私人訓練中心，且曾擔任捷克、瑞典、紐西蘭等國家隊投手教練。

中職各隊近幾年紛紛延攬外籍教練，除中信兄弟外，富邦悍將也聘任多位客座教練指導春訓，一軍則有和義大合作多年的馮喬許教練負責指導打擊，統一獅近幾年都聘用外籍打擊教練，去年柏安力離隊後，今年由前雙城小聯盟教練史普曼擔任。

4隊當中除桃猿外，另3隊都擁有外籍打擊教練，且都是美國體系出產，桃猿前年也有洋投藍斯佛父親蘭斯父擔任客座打擊教練，足見各球團或多或少都期望透過美式球風加強團隊打擊火力。近幾年聯盟打高投低，也有3支球隊找來外籍投手教練，期望幫助本土投手調整。