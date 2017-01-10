成棒經典賽》弟弟開轟助威 增菘瑋安心「關門」

增菘瑋昨投最後1局無失分、無安打，幫助球隊拿下勝利。

（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕即將重返職棒的增菘瑋不想太快卸下台東綺麗珊瑚球衣，昨天投最後1局無失分、無安打，他的弟弟增鈺傑則演出猛打賞，包括首局首打席全壘打，在單敗淘汰制的台灣成棒經典賽以7：3擊敗台中運動家。

增鈺傑首局首打席全壘打。（記者廖耀東攝）

綺麗珊瑚總教練謝承勳表示，昨天主要是讓增菘瑋熱身和熟悉場地，明天的4強賽將由增菘瑋先發出戰開南大學。

增菘瑋明先發出戰開南

綺麗珊瑚先發投手王政浩前8局被擊出4支安打，失2分只有1分責失，第9局一上場就投出四壞球，綺麗珊瑚起用增菘瑋救援。

增菘瑋面對首名打者黃家偉被打成強襲球，沒有處理好而形成失誤，隨後連續解決3名打者，包括1支高飛犧牲打，用11球完成1局的救援工作，其中有8個好球，球速多在140公里以上。增菘瑋已決定加盟富邦悍將隊，希望能找到職棒第二春。

增鈺傑的首局首打席全壘打帶動綺麗珊瑚士氣，一路領先，增鈺傑5打數3安打、2打點，林宏育擊出1支兩分全壘打、陳誌祥也打出3安打；運動家陳勤宗3打數擊出全壘打、二壘打各1支。

增鈺傑首局首打席炸裂

增菘瑋表示，增鈺傑的全壘打讓休息室歡呼聲久久不散，大家原本緊繃的心情都打開了，逐步拉開分數，也讓他上場時相當安心，不過，一開始還是投得太急了，對第一個打者投到滿球數。

增鈺傑表示，第1棒的責任就是上壘，全壘打有些意外，上一次首局首打席全壘打是高中，相隔超過10年了。