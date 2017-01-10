成棒經典賽》陳韋奇3分砲 開南逆轉美孚

開南大學陳韋奇轟出超前比數的3分全壘打。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台灣成棒經典賽昨天開打就演出火熱打擊戰，開南大學從5分落後演出大逆轉，陳韋奇轟出超前比數的3分全壘打，助隊以10：7擊敗美孚巨人（文化大學）。

台灣成棒經典賽為過去的盟主賽，8隊參賽，採單敗淘汰制，開南由去年世界盃防禦率王許凱翔先發，只投1.1局就被擊出4支安打失4分；第3局，美孚姚冠瑋再擊出差點飛出左外野全壘打牆的特大號2分砲，取得6：1領先。

美孚先發投手林安可，投3局只被擊出3支安打失1分；第4局，開南趁著林安可退場展開大反攻，靠著3支安打和2次保送扳回3分後，陳韋奇轟出3分砲而以7：6超前。

雖然4局下美孚隨即攻下1分追成平手，但牛棚依然欲振乏力，開南5、6局再擊出5支安打攻下3分，以10：7領先到終場。

林安可退場 開南大反攻

開南總教練郭李建夫表示，林安可狀況非常好，加上開南有很多左打，對左投的林安可施展不開，還好把握住林安可退場的反攻契機。

中繼5局 廖乙忠拿勝投

開南廖乙忠中繼5局拿下勝投，被擊出4支安打失1分。郭李建夫表示，廖乙忠是世界盃國手，投球很有自信，本來要讓他投到比賽結束，但第9局球的尾勁和控球都有點下滑，對第1個打者投出四壞球，才換上吳俊杰。吳俊杰投1局，以無失分、無安打拿下救援成功。