成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了

美孚巨人王牌投手林安可腳抽筋提前退場。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕美孚巨人王牌投手林安可，昨對開南大學飆出平個人紀錄的146公里球速，卻因腳抽筋提前退場，未能挑戰球速新高，美孚也在他退場後被逆轉，讓林安可直呼可惜。

林安可前兩局投出好幾個146公里的速球，只被擊出1支安打；但第2局面對最後一名打者時，右小腿抽筋倒地，仍奮力以三振結束開南攻勢。

不過，第3局林安可球速下降，控球也受到影響，一上場被連打2支安打，1出局後再連投2次四壞球，讓開南擠回1分。

林安可表示，昨天狀況很不錯，但沒有刻意催球速，投出146公里球速有些意外，沒想到卻第一次在比賽中抽筋，不得不提前退場，最可惜的是，球隊從6：1領先被逆轉。

林安可在去年的U23世界盃都擔任後援，世大運台灣隊總教練郭李建夫冬季聯盟時曾表示，將讓林安可轉任先發，不過，林安可在冬盟最多投3.2局、71球，用球數也偏高，昨天3局就投了65球。林安可表示，希望加強控球以減少用球數，世大運先發至少要投6局。