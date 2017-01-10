HBL男子12強複賽 今高雄巨蛋開打

HBL男子組12強複賽，今將在高雄巨蛋點燃戰火。（資料照）

〔記者林宗偉／綜合報導〕105學年度HBL男子組12強複賽，今將在高雄巨蛋點燃戰火，這也是複賽首次離開高雄中學體育館舉辦，新場館就連唯一的地主球隊高苑工商都沒體驗過，誰能儘快適應巨大空間感，將會是能否取得8強門票的關鍵要素。

地主球隊高苑工商田浩等主力球員，也沒有在高雄巨蛋打球的經驗。（資料照）

HBL近年人氣扶搖直上，本屆更是破天荒三度「攻蛋」，除了決賽繼續會師台北小巨蛋，資格賽第一次在苗栗巨蛋舉行，男子複賽也首度移師高雄巨蛋，希望讓球迷有更好的觀賽感受。

男子複賽分成兩組，A組有能仁家商、泰山高中、南山高中、青年高中、光復高中、強恕高中；B組則是松山高中、高苑工商、南湖高中、東山高中、東泰高中、后綜高中；各組共6隊直接晉八強，後3名共6隊打外卡賽，爭最後兩席。

光復、東山、東泰初體驗

大戰在即，不僅隊史首闖複賽的光復、東山、東泰嚴陣以待，就連強隊也步步為營。在103學年度締造21連勝卻飲恨奪亞軍的泰山高中，教頭廖文彬便表示，雖然有信心可率先晉級，子弟兵也看起來胸有成竹，反而自己與隨隊教師陳志忠，壓力比球員還大。

去年以16連勝殺進冠軍賽的松山高中，上屆同樣意外地遭南山狙擊而無緣連霸，全隊至今相當低調，除了高三主將高國豪說：「準備好了，但一場一場打，其他都不想。」鐵血教頭黃萬隆更只給球員7字箴言：「努力努力再努力。」