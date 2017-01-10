勇士棄李恩 找貝隆回鍋

勇士找回擁有10年NBA資歷的貝隆回鍋助陣。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕勇士為了全力拚下隊史首冠，昨決定和洋將李恩解約，找回上季最佳洋將貝隆回鍋，主帥顏行書強調，一切都是以隊形為主要考量，李恩的態度、籃板能力都很好，但球隊需要更多的三分攻勢，所以找回具有外線能力的貝隆，希望能為季後賽全力衝刺。

SBL例行賽已進行3分之2，勇士戰績13勝7敗暫居第二，自去年12月中被達欣篡位後，就一直在2、3名徘徊，顏總認為，勇士三分球命中率33％雖是聯盟最佳，但場均僅出手12.1次卻是7隊之末，球隊希望倚重貝隆的三分長才。

身高213公分的貝隆，去年加盟日本聯賽富山松雞隊，場均貢獻11.3分、7.1籃板，最後因傷遭割愛。顏行書坦言，目前對他的狀況還不了解，希望他能儘快融入球隊體系。

35歲的貝隆擁有10年NBA資歷，上季場均轟下28.3分，14.8籃板，三分球命中率36.3％，獲選最佳洋將，因此球團決定在2月6日洋將大限前找他回鍋。貝隆已於昨日中午抵台，預定本週六出戰龍頭達欣就會上陣。

李恩留下14.9分、13籃板的成績，成為繼台啤歐布萊恩後，第二位遭撤換的洋將，李恩得知此事後心情沮喪，仍未決定離台後的動向。