老曼尼還想打 加盟高知鬥犬

曼尼（中）昨正式加盟日本獨立聯盟高知鬥犬隊，爭取加入日本職棒的機會。（取自網路）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟生涯轟出555發全壘打，曾來台效力義大犀牛的曼尼，昨正式加盟日本獨立聯盟高知鬥犬隊，雙方簽下1年合約，曼尼希望可以打出成績，吸引日職球隊的注意。

曼尼今年5月將滿45歲，但還想繼續打球，去年2月被小熊聘為打擊顧問，季後多次傳出有意加入日本獨立聯盟，並為復出努力投入訓練。他感謝高知鬥犬同意讓他出賽，呼籲球迷到現場看他打球。

日媒稱「史上最強助拳人」

高知鬥犬從去年秋天展開電話聯繫，球隊老闆北古味鈴太郎、副社長北古味潤更親自赴美洽談，昨天雙方達成協議，雖然合約細節並未公布，球隊仍在官網貼出照片，正式宣布曼尼加盟，當地媒體稱他為「史上最強助拳人」。

曼尼很想馬上飛去日本，但因簽證的問題，最快3月才能成行；由於四國島聯盟新球季訂於4月開打，如果曼尼還能在場上打出成績，有機會在7月底日職球員交易截止前，爭取到加入日本職棒的機會。