HBL》「雙山」開門喜 對手招架無力

松山陳宏哲全場攻下15分。（記者黃志源攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕HBL男子12強複賽昨在高雄巨蛋開打，去年冠軍戰「雙山」組合都旗開得勝，衛冕軍南山高中以91：53痛宰首度闖進複賽的光復高中；松山高中更挾著最佳人氣球隊威名，以97：46力挫后綜高中，至今4連勝未嘗敗仗。

綠色神盾 僅1場失分破60分

「到高雄巨蛋對球員是一個很新的體驗，大家心理上滿興奮，也因為這樣，外線前3分鐘還在適應。」松山高中教頭黃萬隆指出，既然三分球一開始失靈，就加強保護籃板，藉此獲得轉換快攻的機會，自然連帶提升命中率。

松山預賽至今4戰場均能拿93.75分，在各隊鶴立雞群，而且僅1場比賽失分超過60分，黃萬隆強調，得分有手感問題，防守不必靠天分，關鍵只在怎麼說服如高國豪這樣的明星球員做好防守？

黃萬隆表示，防守每個學校都在做，但松山是用20年的時間才建立這個傳統，現在就是盡力維繫這個傳統和文化，讓子弟兵一開始就得認清事實。

南山張鎮衙（右）先發19分鐘就拿下全場最高27分。（高中體總提供）

南山隊長李家慷（右）切入上籃。（高中體總提供）

轟垮光復 南山飆11記三分球

松山首戰摧枯拉朽，南山高中昨同樣勢如破竹，首節就對光復取得14分領先，終場狂飆11記三分彈，以38分之差轟垮對手，其中又以先發19分鐘就拿全場最高27分的張鎮衙最出色，他不僅三分球6投中4，進球數及命中率都寫下HBL生涯新高。

只是南山今晚7點就得強碰有機會問鼎的泰山高中，教頭許時清表示，此役雖然贏球，但子弟兵26次失誤、22次犯規都不及格，甚至是防守以及出手時機的拿捏皆未如預期，彷彿重演預賽輸給能仁家商時的荒腔走板表現，會趁空檔到高雄中學的戶外球場加強操兵。