HBL》三民登雄蛋 「重開機」獻唱
2017/01/11 06:00
「重開機樂團」在中場時間為HBL獻唱，炒熱氣氛。（記者黃志源攝）
〔記者林宗偉／綜合報導〕就算未能闖進複賽，地主三民家商的球員依舊要在高雄巨蛋揮灑熱情，他們除了一連6天全程擔任志工，部分球員還與同屬「一三七系統」的義守大學學長們組成「重開機樂團」，10日、11日兩天都會在中場時間表演，盡地主之誼。
成軍近兩年的「重開機樂團」，成員包括義大的溫立煌、徐浩鈞、潘祥偉、陳弘瑜、孫偉盛、徐鉦順、廖浩羽，三民部分則有吉他手劉彧辰及主唱廖嘉宇；昨天眾人在泰山高中對青年高中的中場時間率先登場，引起現場不小回響，今天他們則會在高苑工商對東泰高中的中場時間繼續獻聲。
身兼兩校教練的謝玉娟表示，雖然表演好像跟籃球搭不上關係，但高雄巨蛋有雄中體育館沒有的震撼感，讓他們上場亮相，正好可以訓練膽量。
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