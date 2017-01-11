玫瑰去哪兒？棄賽回芝加哥

尼克隊後衛「飆風玫瑰」羅斯昨上演失蹤記，無故缺席對陣鵜鶘賽事。（資料照，法新社）

羅斯忙家事 尼克輸鵜鶘

〔記者卓佳萍／綜合報導〕尼克隊後衛「飆風玫瑰」羅斯昨天上演失蹤記，無故缺席對陣鵜鶘賽事，開賽前球團上上下下都在找他，尼克戰力受到影響，終場以96：110不敵鵜鶘，賽後謎底揭曉，羅斯臨時返回位於芝加哥的住所。

羅斯昨天完全沒有向球隊任何人報備就缺賽，教練何納塞克賽後記者會透露，羅斯因家務事趕回芝加哥，他四歲兒子目前居住在「風城」芝加哥。球團賽後才接到羅斯聯繫，從2008年開始與他同隊的諾亞表示，他跟羅斯通過電話，羅斯沒事，全隊也鬆了一口氣，但他不清楚實際上的狀況。隊友波辛吉斯與李伊則表示，早上練投還有看到羅斯，得知他沒有來球場，當下滿擔心的，波辛吉斯說：「祈禱他與家人一切平安。」

羅斯去年捲入性侵案，季前幾度赴法院開庭。（資料照，美聯社）

曾捲性侵案 歸隊仍未知

這位昔日MVP得主羅斯去年身陷桃色風暴，他涉嫌與友人用藥性侵前任女友，隨後吃上官司，整個夏天幾乎都在處理醜聞案，頻頻上法庭，最後獲得陪審團一致認為無罪。羅斯當時因赴洛杉磯法院開庭，僅參加一場季前熱身賽，去年10月下旬確定無罪後，羅斯回到球場，本季平均繳出17.3分、4.5助攻與3.9籃板，僅因背部痙攣問題曾在例行賽缺席四戰。

由於羅斯回到芝加哥，球團將他列入每日觀察名單，下一戰13日面對七六人，能否歸隊仍是未知數，教練何納塞克表示，他一定會回來，球隊會尊重他所經歷的事。