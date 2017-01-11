戴資穎見面會 週六相約台北台中

戴資穎（左一）去年於高雄舉辦見面會，應球迷熱情要求，本週六將北上至台北和台中舉辦。（高雄市體育處提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕羽壇世界球后戴資穎去年耶誕夜與高雄港都球迷度過美好佳節，贊助商聽見北部與中部球迷聲音，對球迷有求必應，戴資穎週六將與北部與中部粉絲們見面，名額有限，粉絲要早點卡位。

世界球后戴資穎見面會將於週六早上10點30分於台北中正運動中心登場，下午則要趕往台中朝馬運動中心，兩場都僅開放150個名額，參加的穎迷可獲得親筆簽名海報並與小戴合照，若穿著贊助商品牌上衣的粉絲們，將額外獲得神秘小禮。

戴資穎預計下個月將轉往馬來西亞參加當地紫色聯盟決賽，從大馬返國後，她將進入新賽季備戰狀態。

3月初全英公開賽將是戴資穎賽季首戰，去年她在全英賽闖進四強，前球后瑪琳也止步四強，小戴世界排名第一頭銜將持續到全英賽過後，仍領先第二名瑪琳9521分。