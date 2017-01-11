岳母太會做菜 高國慶「膨」到108Kg

高國慶想挑戰本季10盜，目標先減重5公斤。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在拚速度之前，「綠色坦克」高國慶必須先減重，因為岳母的菜太好吃，他的體重已飆上生涯新高108公斤，目標減重5公斤。

高國慶娶了日籍妻子羽田野繪里之後，每年都會到日本過新年，也能嚐到岳母煮的好菜。「岳父以前是廚師，岳母說她的廚藝都是岳父教的，我每次都說簡單吃拉麵就好，但她都端出一堆好料。」高國慶說。

叫媒體別再唸他 拚減重5Kg

因此這次開訓時，高國慶「照例」胖了一圈回來，且是胖得最誇張的一年，「我老婆都說，這好像是她認識我以來最胖的時候。」還開玩笑請媒體不要再唸他，他會好好減重。

高國慶說，他在2004年新人球季時最瘦，體重只有94公斤。或許因為如此，高國慶在第一年就跑出單季10盜，但此後盜壘數都只停在個位數，他還笑說，「我從5年前就開始體重破百了。」

不過高國慶的敬業態度早就獲全隊認同，陳鏞基相信他很快就會瘦回來，還笑說，「我想看國慶今年拚10盜。」高國慶儘管已38歲，去年111場出賽和27歲的羅國龍並列最多，他目前已在忌口，希望儘快回到去年最理想的103、104公斤。