春訓不休兵 新獅風不求「吃到飽 」

統一獅昨展開春訓，代總教練黃甘霖卻苦惱第二階段春訓時將無球場可用。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨展開連16天不休兵的第一階段春訓，也是代總教練黃甘霖上任後帶出的球隊創舉；只是有心打造新獅風，黃甘霖卻在頭痛過年後沒有球場可練兵。

黃甘霖在開訓之前，就已一一打電話告知球員新球季的定位，他昨笑說，「我這輩子第一次在一天內打這麼多電話。」當他告訴球員第一階段沒有休息日時，更讓獅隊感到今年球隊真的不一樣了。

給球員空間 做70%就好

昨展開首日在台南球場的操練，全隊除了參加經典賽的國手之外，幾乎全員到齊。黃甘霖說，其實如果球員有特殊需要，還是可以請假，另外像高志綱、潘武雄、高國慶、劉芙豪等老將，也可照自己的訓練計畫走，像高志綱今天就要赴美自主訓練。

「春訓剛開始，我不希望球員『吃到飽』，做70%的量就好了，不要一下子做太多。」黃甘霖給予球員充分空間，基本上訓練只到中午，下午就由球員自行決定要加強的部分，教練團都會待命指導。

蔗總頭痛借不到球場

只是球場問題讓黃甘霖頭痛，由於台南球場正在施工，第一階段已向附近的崇明國中借球場練習，但到2月1日起的第二階段，必須找更大的球場演練暗號配合、進行紅白賽，「球場都被韓國球隊借光了，現在考慮到左營國訓中心去，但還沒談好。」