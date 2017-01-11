球不換了！新球季照樣「煙火滿天」

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今年仍將是「煙火」滿天飛的打擊年？昨中職召開會員大會、常務理事會和領隊會議，會中決議今年中職用球廠牌和型號仍和去年相同，都是華櫻990。聯盟則強調，今年會嚴格要求廠商盡可能以恢復係數的中間值做基準。

球照用華櫻990 恢復係數取中間值

球的恢復係數愈高，代表球的彈性愈好。2014年恢復係數是0.557，全壘打場均0.87支，2015年則為0.568、1.65轟，去年華櫻990用球就頗受各界質疑，聯盟還兩度將球送檢，結果分別為0.576和0.573雖在0.54至0.58範圍內，但數值逼近0.58臨界點。

中職去年合計擊出史上最高603轟，平均每場比賽2.5轟，開轟率之高令人咋舌。投手被打擊率3成08、防禦率5.95，也都是歷史新高紀錄。今年中職聯盟用球和廠商簽新合約，去年底就要求廠商投標前先將球送驗，經中職各隊試用兩家廠商用球後，仍由華櫻得標。中職秘書長朱康震說，今年開季前要求廠商再送驗一次，嚴格規範恢復係數值要接近中間值0.56。朱康震另透露，今年聯盟用球價格大約漲15%至20%。

2月底台日對抗賽，中職聯隊確定將由Lamigo桃猿總教練洪一中領軍。（資料照，記者陳志曲攝）

台日對抗賽 洪總任教頭

領隊會議另討論台日對抗賽事宜和開幕戰地點，中職2月28日起將和經典賽日本國家代表隊進行兩場交流，原本考量由去年年度總冠軍富邦總教練葉君璋出任中職聯軍總教練，但富邦領隊蔡承儒說，希望已支援經典賽的葉總專心備戰，考量聯隊猿隊球員最多，洪總對自家球員具一定熟悉度，因此今年仍預計由洪總出任，全隊含後勤都將編列出場費。

今年中職賽事預計3月25日開打，去年總冠軍富邦悍將將迎戰中信兄弟，作東的富邦原本選定高雄澄清湖做為比賽場地，但新北市政府告知，3月25日後部分日期可開放新莊球場，富邦則將從新莊、澄清湖兩座球場擇一做為開幕戰場地。