成棒經典賽》森榮鴻上陣 只能等春季

森榮鴻（資料照）

〔記者吳清正／台中報導〕森榮鴻加盟崇越隼鷹的第一個比賽，還沒等到登板機會，崇越就遭淘汰出局，森榮鴻只能期待在春季聯賽幫助球隊衛冕冠軍。

森榮鴻上週一向崇越報到，當時他表示，從去年底的冬季聯盟比賽結束後，已經有兩個多星期沒有正式練投，調整進度可能趕不上在成棒經典賽登板。

不過，當天森榮鴻投了1次牛棚，休息1天後，就在上週三對文化大學的練習賽上場，投1局無安打、無失分，投出1次四壞球。

森榮鴻表示，狀況還是沒有調整到很好，不過，經過和文化練習賽的實戰測試，至少是在可以比賽的狀態，因此決定本週的比賽隨時待命。但昨天崇越打到延長賽輸球，在單敗淘汰的成棒經典賽出局。

去年8月，森榮鴻隨U23世界盃台灣隊前往日本移地訓練，對日職二、三軍的比賽頻頻投出150公里球速而受到球探注意。不過，去年3月復出之前，已兩年沒有投球，經過密集集訓和比賽，手臂出現疲勞現象，U23世界盃時球速下滑，冬季聯盟表現也不好，投2場、2.2局被擊出7支安打失4分，防禦率13.50。

森榮鴻表示，目前手臂狀況已經好很多，目標在3月開打的春季聯賽前調整至最佳狀態，幫助崇越衛冕冠軍，也投出自己的身價。