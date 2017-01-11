吉見看殷仔 變壯又變強

陳偉殷（左）和吉見一起，近期在台灣共同自主訓練。 （經紀公司提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕馬林魚隊陳偉殷21日返美前，近期在台灣師大持續自主訓練，中日龍時期前隊友兼好麻吉吉見一起也來台，和陳偉殷一起練球。兩人除了敘舊，吉見也藉機和陳偉殷交流美式訓練方式，吉見說︰「陳偉殷去了美國之後，體格變壯，球威增強許多！」

吉見曾和陳偉殷共同扛起中日主力先發，2012年起因傷所困，還曾動韌帶手術，去年才復出投了近4年來最多的131.1局，戰績6勝7敗。吉見上週五抵台，昔日左右雙王牌聚首台灣自主訓練，昨是兩人連續第4天練習，吉見體驗陳偉殷的美式訓練，陳偉殷也樂於分享，提供訓練菜單給吉見做參考，兩人還相約今年投球局數都是目標200局。

前中日雙王牌 台灣聚首

陳偉殷和吉見兩人不僅場上曾是雙王牌，場下交情也匪淺，談及當初認識過程，吉見透露因為陳偉殷是外國人，剛開始入隊時看起來很孤單，所以常找他一起吃消夜，還笑稱因為那時常吃消夜而變胖。陳偉殷則說，如果有機會也想邀請吉見品嘗台灣道地美食。